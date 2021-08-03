أعراضه تتشابه مع البرد.. 10 إرشادات للوقاية من دلتا كورونا (فيديو)

أكد الدكتور وليد شوقي عطية، الطبيب المصري الباحث في جامعة نيويورك، أن من يصاب بدور البرد العادي يجب أن يعزل نفسه 10 أيام من بداية ظهور الأعراض، محذرا من أن أعراض دلتا كورونا تتشابه مع أعراض البرد العادي وعلى رأسها الرشح والصداع، كما أصبح فقدان الشم والتذوق أقل شيوعا من كورونا العادية، بحسب تعبيره.

إرشادات الوقاية

وأجاب شوقي، على سؤال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول طريقة التعامل مع أعراض دلتا كورونا مقدما 10 ارشادات للوقاية، وهي:

1- العزل

2- تحسين المناعة بالأكل الصحى وهذا لا يعني أكل الكثير من اللحوم، ولكن الأفضل هو الإكثار من الخضروات والفواكه.

3- يمكنك أخذ الفيتامينات بالجرعات غير المبالغ فيها.

4- شرب الكثير من السوائل.

5- عمل مسحة إن كانت متاحة.

6- يمكنك أخذ علاج الاعراض مثل خافض الحرارة.

7- النوم لمدة 8 ساعات يوميا.

8- شاور ماء ساخن للدرجة التي يتحملها جسمك فارتفاع حرارة الجسم يحسن المناعة.

9- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة داخل غرفة العزل الخاصه بك.

10- تواصل مع طبيبك واتبع ارشاداته فهو من يستطيع تقييم حالتك وتقديم النصيحة.

الوضع في مصر

وبالإضافة إلى الحديث عن أعراض دلتا كورونا، فقد بث الدكتور وليد شوقي مقطع فيديو على صفحته حول الوضع في مصر وهو فيما يلي:

وتحت عنوان «انتبهوا في مصر»، أشار الباحث في جامعة نيويورك إلى أن الحالات المسجلة الرسمية بدأت فى الزيادة آخر 5 أيام من شهر يوليو الماضي كالتالي:

27/7 عدد الحالات 31.

7/28 عدد الحالات 38.

7/29 عدد الحالات 42.

7/30 عدد الحالات 45.

7/31 عدد الحالات 47.

وتابع قائلا: «البسوا الكمامة وحافظوا على التباعد، أوقفوا الحفلات، والجلوس على المقاهي والشيشة والفسح والخروجات هذه الفترة، بلاش التكدس والازدحام قدر المستطاع».