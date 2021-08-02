«االصحة العالمية» توضح عوامل زيادة إصابات كورونا.. وتحذر من «دلتا بلس»

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة، لافتة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن للمنظمة، إلى أن خطورة المرض لم تتغير، وهناك عوامل أساسية لنقل العدوى تؤدي إلى زيادة الإصابات، منها تحورات فيروس كورونا وأهمها دلتا بلس، وكذلك التخفيف من الإجراءات الوقائية وزيادة التجمعات.

وشددت على التخوفات من فصل الصيف، مشيرة إلى التعب الذي يواجه المجتمعات بسبب الملل من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأكدت على عامل آخر وهو قلة عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا.

وأعربت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن قلق المنظمة من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا على مستوي العالم، وأشارت إلى خطورة استمرار جائحة فيروس كورونا حال عدم التوزيع العادل للقاحات.

وأكدت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية خطورة متحور دلتا بلس، لافتة إلى زيادة أعداد مصابي الفيروس في الدول التي دخلها متحور دلتا بلس، ما تسبب في الضغط على المنظومة الصحية، مناشدة الدول وكذلك المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي وكافة التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.