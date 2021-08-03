نور خالد النبوي: طلبوا مني أزود وزني لتجسيد شخصية الشهيد «شوشة»
نور النبوي عن كواليس «الاختيار 2»: كانت قاسية جدا وممتعة
كتب:
نرمين عفيفي
09:59 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
الفنان نور خالد النبوي
حل الفنان الشاب نور خالد النبوي، ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه «قول يا كبير»، على راديو «إنرجي 92.1»، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان «نجوم بكرة»، وتحدث نور النبوي، عن دوره في مسلسل «الاختيار2»، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، قائلا إنه قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في مسلسل «الاختيار2»، وحين تم الإعلان عن رغبة القائمين على العمل في أشخاص للانضمام للعمل قام بتقديم نفسه في الاختبارات وتم قبوله.
وأضاف الفنان الشاب نور النبوي، أنه عقب ذلك تلقى اتصالا من المخرج بيتر ميمي، أخبره بتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة ولكن طلب منه أن يزيد من وزنه قليلاً حتى تتشابه شخصيته مع شخصية الشهيد «شوشة».
وكشف نور النبوي، عن كيفية استعداده وتجهيز نفسه لشخصية البطل الشهيد أحمد شوشة، قائلا: «خلال 3 أسابيع جيم وتناول الطعام بكثرة، تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل».
أما عن كواليس العمل، فقال نور النبوي: «أول يوم تصوير كان 26 ساعة، وكان الأمر قاسي جداً، المسئولية لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن الكواليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربي ومن هي أسرته وغيرها من الأمور».
وبسؤاله عن مقابلته مع أحد من أسرة الشهيد شوشة، قال الفنان الشاب: «كنت مرعوب أقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس وأخته ليالي، وبعد عرض الممسلسل كانت ردة فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني».
وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي: «في فرنسا درست اقتصاد ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل وإخراج، وقررت أنه لن تكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، يتبقي عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا».
وكشف نور النبوي عن أن أول دور قدمه كانت مسرحية ماكبث لشكسبير ودوره فيها كانت صغيرا، وقال: «أدركت انني أريد أن أكون ممثلا وأنا عندي 8 سنين وقلت دي شغلانتي في المستقبل».