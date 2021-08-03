نور خالد النبوي: طلبوا مني أزود وزني لتجسيد شخصية الشهيد «شوشة»

حل الفنان الشاب نور خالد النبوي، ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه «قول يا كبير»، على راديو «إنرجي 92.1»، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان «نجوم بكرة»، وتحدث نور النبوي، عن دوره في مسلسل «الاختيار2»، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، قائلا إنه قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في مسلسل «الاختيار2»، وحين تم الإعلان عن رغبة القائمين على العمل في أشخاص للانضمام للعمل قام بتقديم نفسه في الاختبارات وتم قبوله.

وأضاف الفنان الشاب نور النبوي، أنه عقب ذلك تلقى اتصالا من المخرج بيتر ميمي، أخبره بتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة ولكن طلب منه أن يزيد من وزنه قليلاً حتى تتشابه شخصيته مع شخصية الشهيد «شوشة».

وكشف نور النبوي، عن كيفية استعداده وتجهيز نفسه لشخصية البطل الشهيد أحمد شوشة، قائلا: «خلال 3 أسابيع جيم وتناول الطعام بكثرة، تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل».

أما عن كواليس العمل، فقال نور النبوي: «أول يوم تصوير كان 26 ساعة، وكان الأمر قاسي جداً، المسئولية لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن الكواليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربي ومن هي أسرته وغيرها من الأمور».

وبسؤاله عن مقابلته مع أحد من أسرة الشهيد شوشة، قال الفنان الشاب: «كنت مرعوب أقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس وأخته ليالي، وبعد عرض الممسلسل كانت ردة فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني».

وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي: «في فرنسا درست اقتصاد ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل وإخراج، وقررت أنه لن تكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، يتبقي عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا».

وكشف نور النبوي عن أن أول دور قدمه كانت مسرحية ماكبث لشكسبير ودوره فيها كانت صغيرا، وقال: «أدركت انني أريد أن أكون ممثلا وأنا عندي 8 سنين وقلت دي شغلانتي في المستقبل».