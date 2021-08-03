وزير التموين: «سايلو فودز» صرح عملاق يمثل إضافة مهمة للأمن الغذائي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» التي افتتحها الرئيس السيسي، صباح اليوم، صرح عملاق يضيف للصناعات الغذائية، ويمثل أساسا للأمن الغذائي حيث سيجري افتتاح مجموعة من الصوامع لتخزين الأقماح بسعة 70 ألف طن، تعمل 4 دورات في العام بواقع 280 ألف طن، ومطحن على أعلى مستوى لإنتاج الدقيق بأنواعه المختلفة اللازمة للمخبوزات والمكرونة وغيرها.

وأضاف المصيلحي، خلال لقاء تلفزيوني على هامش حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أنه سيجري افتتاح أكبر مصنع لإنتاج المكرونة على أعلى مستوى من الجودة لتنافس السلع العالمية، كما سيكون هناك مفهوم جديد لإنتاج المخبوزات بأنواعها، ما يزيد المعروض في السوق، وإنتاج الوجبة الغذائية في المدارس للحفاظ على الصحة العامة في مصر.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن مثل هذه المجمعات نموذج يحتذى به بالنسبة إلى مفهوم سلاسل الإمداد الحديثة، حتى تكون كل العمليات موجودة في مكان واحد وترفع الكفاءة وتحسن الجودة وتؤدي إلى الاستمرارية، فالإنتاج يعبر عن وفرة وعرض في السوق وتنافسية وانخفاض أسعار بالنسبة للمواطنين.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تعتبر من أهم الدول المصدرة للصناعات الغذائية، وبالتالي فإن هذه القلعة ستضيف لمصر في التصدير والسوق المحلية، وهو ما يؤثر إيجابا في استقرار الاقتصاد.

وأوضح أن المرحلة الثانية في هذا الصرح ستشهد تدشين مصنع ألبان، وسيجري الانتهاء من أعماله الإنشائية في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مصنع للجبن ومصنع للحلاوة للحصول على وجبة غذائية لطالب المصري.