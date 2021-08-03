تسجيل لقاح كورونا مصر.. إضافة مراكز جديدة للمسافرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بشأن تسجيل لقاح كورونا مصر، جرى تعديل البيانات الخاصة بمراكز التطعيم؛ لتتماشى مع النظام الجديد الخاص بتطعيم المسافرين للخارج، مضيفة «على المسافرين للخارج فقط، الذين يحملون الأوراق المطلوبة عند تلقي اللقاح أن يختاروا خانة مركز تطعيم المسافرين من اختيارات المركز التابع للمواطن».

تسجيل لقاح كورونا مصر.. من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الصحة

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه خلال الشهر الجاري سوف يتم توافر لقاح جونسون آند جونسون، وذلك من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر والذي تشترطه بعد الدول في الخارج أن يكون المسافر تلقي لقاح جونسون اند جونسون، مضيفا أنه في حالة قيام المواطن بالتسجيل قبل إضافة في مركز تطعيم المسافرين عليه التوجه إلى أقرب مركز تابع له دون الحاجة إلى إرسال رسالة بموعد التطعيم ويكون معه كل الأوراق التي تثبت سفره إلى الخارج، وهي تأشيرة السفر وتذكرة السفر والأوراق التي تخص عمله في الخارج.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة والسكان وفرت شهادة تطعيم لقاح كورونا باستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 126 مكتبا جرى تخصيصها لاستخراج هذه الشهادات، موضحا أن الشهادات لا تأخذ وقتا «كل ما يحتاجه المواطن هو 10 دقائق فقط في نفس اليوم ولا تحتاج إلى التوثيق أو الختم».

وأشار المصدر إلى أنه جار العمل على إصدار تطبيق جواز السفر الصحي، عبر التليفونات بمختلف أنواعها، حيث أنّه سيكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني لاستخدامه في المطارات، يتعرف التطبيق على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، والتي جرى الحصول عليها من خلال 126 مكتبا خصصتها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية.