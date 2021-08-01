أماكن إصدار شهادات الحاصلين على لقاح كورونا بالبحر الأحمر

خصصت مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، 4 أماكن لاستخراج شهادة معتمدة، للحاصلين على لقاحات كورونا بمدن البحر الأحمر، وهي مكتب صحة رأس غارب، ومكتب صحة الغردقة، ووحدة سفاجا الصحية، ومكتب صحة القصير.

وبدوره، أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء العمل بمكاتب استخراج الشهادات المعتمدة، للحاصلين على لقاح فيروس كورونا، للراغبين في استخراجها، من خلال 4 مكاتب تم تخصيصها لاستخراج تلك الشهادات بالبحر الأحمر.

وأفاد مرعي، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع.

وفي سياق آخر، دعمت وزارة الصحة مستشفيات البحر الأحمر، بعدد 4 أجهزة أشعة ديجتال متنقلة، بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمة الصحية، ولتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، في اطار اهتمام الدولة ومؤسساتها، برفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية.

وكشف دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن أجهزة الأشعة سيجري توزيعها لكل من وحدة الزعفرانة الصحية، ومركز طب الأسرة بمرسى علم، ومستشفى سفاجا المركزي، ومستشفى الغردقة العام.