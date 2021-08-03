الخدمة الوطنية: «سايلو فودز» تستهدف تقديم وجبات مدرسية لـ13 مليون طالب

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجميع يقدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يبذلها رغبة منه في الارتقاء بالأجيال القادمة، حيث وجه بإنتاج وجبة غذائية لطلاب المدارس بقيمة غذائية عالية من أجل إعداد أجيال تتمتع بحالة صحية جيدة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية الأخرى وطرحها في السوق المحلية والإقليمية، وتحقيقا لمبدأ الوصول إلى الاكتفاء الذاتي النسبي لمتطلبات تأمين السلع الغذائية في ضوء ما يعاني منه العالم من آثار جائحة كورونا وتبعاتها والتوقف في حركة التجارة وصعوبة التداول والنقل بين الدول.

وأضاف أبو المجد، في كلمته خلال حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «بناء على هذا التكليف قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإنشاء شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية والصناعات المكملة لها باستخدام أحدث نظم الإدارة وأعمال المكينة الالكترونية المتكاملة وخطوط الغنتاج الآلية على مساحة 35 فدانا».

وتابع: «واليوم نشرف بافتتاح سيادتكم لهذا الصرح العملاق، هنا في مدينة السادات».

واستعرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فكرة ومكونات هذا المشروع، حيث يستهدف تقديم وجبة غذائية مثالية لـ13 مليون طالب تضمن 3 عناصر غذائية أساسية على الأقل هي الكالسيوم، البروتين، الكربوهيدرات، الدهون، الفيتامينات، والمعادن، لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية تم حساب السعرات الحرارية طبقا للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، وقد جرى مراعاة التنوع في الوجبات الغذائية بحيث يتم تقديم وجبة غذائية مختلفة يوميا لا تقل عن 400 سعر حراري وتضم في مكوناتها جميع العناصر الغذائية المتكاملة.