المتحور دلتا يهدد الصين.. وفحص 12 مليون مواطن في ووهان للسيطرة عليه

قررت الصين إخضاع جميع سكان مدينة ووهان، البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا، لفحوص الفيروس، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام، ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن «لي تشيانج»، المسؤول الصيني في المدينة، عاصمة مقاطعة هوبي، إن المدينة ستختبر جميع سكانها البالغ عددهم 12 مليونًا بحثًا عن فيروس كورونا، بعد أن تأكد أن المكان الذي ظهر فيه الفيروس في أواخر عام 2019، ظهرت فيه إصابات محلية من نوع المتحور دلتا شديد العدوى.

وتابع المسئول الصيني: «لضمان سلامة كل فرد في المدينة، سيتم بدء اختبار الحمض النووي على مستوى المدينة سريعًا لجميع الأشخاص للكشف الكامل عن النتائج الإيجابية والالتهابات التي لا تظهر عليها أعراض».

من جهة أخرى، صرح لي يانج، نائب مدير مركز مكافحة الأمراض في مقاطعة هوبي، إن الحالات الجديدة في ووهان، إلى جانب الإصابات في مدينتي جينجتشو وهوانجقانج، القريبتين، مرتبطة بالحالات التي تم العثور عليها في مدينة هوايان بمقاطعة جيانجسو.

وقال مسؤولون إنه من المعتقد أن تفشي المرض في جيانجسو بدأ في نانجينج عاصمة المقاطعة، مع احتمال ظهور متغير دلتا مع مسافرين قادمين من روسيا، ومنذ ذلك الحين، أبلغت العديد من المدن في جنوب الصين، وعدد قليل في الشمال، بما في ذلك بكين، عن إصابات، وبلغ عدد الحالات المحلية في الصين منذ 20 يوليو الماضي، عندما تم اكتشاف أول إصابة في نانجينج، 414 حالة حتى يوم أمس.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن ووهان، لم تبلغ عن أي حالات محلية لفيروس كورونا منذ منتصف مايو من العام الماضي، لكن يوم أمس، أكدت السلطات اكتشاف ثلاث حالات جديدة من نوع دلتا، ويشكل هدا المتغير دلتا مخاطر جديدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ينتشر من الساحل إلى المدن الداخلية، وبدأت السلطات في القيام بالعديد من المدن اختبارات جماعية لتحديد الناقلين وعزلهم.