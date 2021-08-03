«الخدمة الوطنية»: «سايلو فودز» تتيح 7 آلاف فرصة عمل وتضم 10 مصانع

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» تضم 10 مصانع مختلفة بإجمالي طاقة إنتاجية قدرها 470 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الغذائية، بإجمالي 40 منتجا، إضافة إلى المنتجات والمنشآت، موضحًا أنها أتاحت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من مختلف التخصصات طبقا لمستويات التأهيل العلمي، كما جرى ربط جميعة آليات العمل في مصانع المجمع بمنظومة «ERP» الرقمية التي تحقق أعلى درجات الحوكمة والضبط الداخلي في مراحل الإنتاج كافة، بالإضافة إلى منظومة صيانة مستديمة لخطوط الإنتاج بواسطة الشركات القائمة على بناء هذه القلعة الصناعية.

وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «ولتكامل الإنتاج داخل هذا المجمع جرى تجهيز هذه المصانع بـ10 معامل تحاليل مختلفة تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة والدقة عالميا، إضافة إلى قطاع النقل والحركة للنقل الصحي والآمن لمكونات وخامات الإنتاج والمنتج النهائي من وإلى المجمع».

وتابع: «هذا بخلاف المباني الإدارية، وتضم فندق الإقامة والإعاشة والمخازن ومجمع خدمات العاملين ونقطة طبية مجهزة مع اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والصناعية كافة».

وأكد أنه جرى إنشاء هذه المصانع بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات -إحدى شركات الجهاز- وبالتعاون مع أفضل الشركات العربية والأوروبية وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة في إنشاء خطوط إنتاج وفقا لأحدث المعايير العلمية في هذا المجال.

وأردف: «تعاوننا مع أجهزة ووزارات الدولة وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والتموين والتجارة».