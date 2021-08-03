«شعراوي» و«السعيد» يشهدان توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بالفيوم

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة الوزارة واتحاد الصناعات المصرية «شغلك في قريتك»، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وقع على العقد كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وأسامة صالح رئيس شركة أيادى مصر للتطوير الحضرى، والمهندس ياسر عبدالوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من قيادات وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

السعيد: مبادرة «شغلك في قريتك» تستهدف بناء قاعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين كل من القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود الدولة لتحقيق اللامركزية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأشارت إلى اهتمام الدولة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستهدف الدولة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024، وكذا زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12،5% عام 2020 إلى نسبة تتراوح بين 18 و20% عام 2024.

وأشادت الوزيرة بسعي أطراف البروتوكول، للتعاون من أجل تفعيل مبادرة «شغلك في قريتك» والتي تستهدف بناء قاعدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي، وإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية، من أجل تكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل داخل المجتمعات الريفية، بما يعود بالنفع على الشباب والمرأة المُعيلة، والفئات الأكثر احتياجاً، وأصحاب الحرف الراغبين في الاستثمار في كل المجالات.

وأشارت السعيد إلى تكامل تلك المبادرة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تسعي لتنمية وتطوير الريف المصري وخلق فرص عمل ورفع مستويات جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية.

شعراوي: نسعى لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى

ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوى لرفع مستوى معيشة المواطنين .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى تقدمه وزيرة التخطيط لتنفيذ تلك المبادرة على أرض المحافظات، معرباً عن أمله بأن تكون تجربة ناحجة للمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخلق فرص عمل لأبناء القرى .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن فكرة تلك المبادرة التي لم يتم تنفيذها من قبل بالقرى المصرية بصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة، حيث تعتمد على علاقة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص (Public Privat Partnership)، حيث يتم فيها التعاون بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيما يخص الصناعات المغذية والصناعات التكاملية.

وأضاف أن مبادرة "«شغلك في قريتك»، تنفذها الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية، طبقاً للبرتوكول الموقع بين الجانبين، حيث تقوم فكرة المبادرة على إنشاء مجمعات صناعية وإنتاجية على أراضى الدولة بالقرى، ويضم كل مجمع صناعي مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتغذية مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص وشركة أيادى، حيث قامت الوزارة بعمل دراسة تحليلية للمشروعات المثيلة والتجارب الناجحة التي تحققت في بعض المحافظات وعلى رأسها القليوبية مثل مشروع «وظيفتك جنب قريتك».

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم البدء فى إنشاء المجمعات على 4 قطع أراضى في 4 محافظات، هي الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية، كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية «سبك الضحاك»، بالمنوفية على مساحة 6000 متر، وقرية «أبو صوير» بالإسماعيلية بعد توفير مساحة 4200 متر، وقرية «هوارة المقطع» بالفيوم، على مساحة 6000 متر، وقرية «بني أحمد» بمحافظة المنيا، على مساحة 9625 مترا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناءً على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.

وقال اللواء محمود شعراوى أن تلك المبادرة شهدت نجاحاً في محافظة القليوبية خلال الفترة الماضية حيث تتضمن إنشاء 13 مصنع على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، حيث تم توفير 3900 فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميعهم من القرى التي يقام بها المجمعات والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول على تلك الفرصة، لافتاً إلى جودة المنتجات التي تصنعها تلك المجمعات والتي قام بزيارتها وتفقدها خلال الفترة الماضية وتنافس في السوق المحلى والعالمى.

وأكد «شعراوى»، أن الوزارة تعمل على تطوير المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات، وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرية المصرية، مشيراً إلى أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغت حوالى 278 قطعة أرض، مضيفا أنه تم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة، حيث وافق وزير الزراعة على الأراضى التابعة للوزارة التي تم اختيارها بالمحافظات، وجاري استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بمراجعة باقى عقود إقامة 3 مجمعات في محافظات المنيا والمنوفية والإسماعيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لافتاً إلى قيام السادة المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل المعوقات الخاصة بعمليات الانشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة بما يساعد على زيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية.