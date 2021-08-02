الأرصاد: طقس حار رطب على معظم أنحاء الجمهورية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون طقس اليوم شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن تكون الرطوبة بين 2 و4 درجات.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا مع تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ستكون كما يلي:

القاهرة العظمى 40 والصغرى 27.

الإسكندرية العظمى 34 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 24.

سيوة العظمى 41 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 25.

دمياط العظمى 33 والصغرى 25.

الإسماعيلية 40 الصغرى 25.

السويس العظمى 39 والصغرى 26.

العريش العظمى 36 والصغرى 25.

طابا العظمى 38 والصغرى 24.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29.

الفيوم العظمى 40 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 40 والصغرى 25.

المنيا العظمى 41 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.

قنا العظمى 42 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 28.