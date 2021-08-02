الأرصاد تناشد المواطنين تجنب آشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة (فيديو)

ناشدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب آشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، مابين الساعة 12 ظهرًا والخامسة عصرًا، حيث تسجل درجات الحرارة في هذه الفترة درجات الحرارة العظمى، ولذلك يجب تجنب الخروج في هذه الفترات، وفي حال الإضطرار للخروج يجب أن يكون معه شمسية أو «كاب» تجنبًا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، ناصحة بتناول المياه بكميات كبيرة جدا على مدار اليوم.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أنَّ صيف هذا العام يعد الأشد وأعلى حرارة مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أنَّ البحرين الأحمر والمتوسط مستقرين تماما، ولا توجد أي مشكلات بالملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يترواح بين متر ومتر ونصف تقريبًا، والبحرين الأحمر والمتوسط صالحين تماما لكافة الأنشطة البحرية.

وشرحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أنَّ نسب الرطوبة المرتفعة مستمرة وستصل لحوالي 90% بالنسبة للسواحل الشمالية فيأثناء فترات الليل وفي الصباح الباكر، وتقل في النهار وتصل لـ65% وهو أمر مستمر مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 40 27

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.