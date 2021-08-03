المصيلحي: وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن الحية.. والفجوة في اللحوم 40%

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع ومنها اللحوم والدواجن، موضحًا أن هناك فجوة قدرها 40% في اللحوم، يجري تدبيرها عن طريق التعامل على توفير اللحوم السودانية حتى عام 2022، بالإضافة إلى دور جهاز الخدمة الوطنية في توفير اللحوم البرازيلية.

وأضاف «المصيلحي» خلال كلمته في حفل افتتاح رئيس الجمهورية، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «بالنسبة للدواجن الحية، فقد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي، ولكن هناك بعض المشكلات في فصل الشتاء ما يضطرنا إلى استيراد بعض الكميات من الدواجن المجمدة، ولدينا احتياطي منها يكفي 6 أشهر».

وأكد أن «سايلو فودز» نموذج صناعي متكامل يدعم مفهوم سلاسل الإنتاج، ويوفر وجبة غذائية صحية متنوعة ومؤمنة في المدارس.