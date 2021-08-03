كليات ومعاهد تقبل طلاب الدبلومات الفنية 5 سنوات في تنسيق 2021

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2021 انطلاق أعمال التنسيق الخاصة بهم بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2021، واختبارات القدرات 2021، آملين في خفض الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة، حيث حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من القواعد المتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية 2021، أبرزها قبول نسبة 10% من إجمالي الأماكن المخصصة بالكليات لطلاب الثانوية العامة بالكليات والمعاهد المختلفة، وأن يكون الحد الأدنى للتقدم لتنسيق الدبلومات الفنية 70%، خاصة في الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 5 سنوات.

كليات ومعاهد تقبل طلاب الدبلومات الفنية 5 سنوات

- كليات هندسة البترول.

- هندسة جنوب الوادي، كفر الشيخ، الفيوم، طنطا، أسوان، بنها، سوهاج، القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، الزقازيق، المنوفية، قناة السويس، المنصورة، دمياط، عين شمس، أسيوط، المنيا، دمياط، ودمنهور.

- كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر.

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديميه الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.