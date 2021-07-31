تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعدادتها لتنسيق القبول بالجامعات 2021، وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لانطلاق تنسيق الثانوية العامة أو مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢١.

وأوضحت أن اللجنة العليا للتنسيق، من المقرر أن تجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، الإثنين أو الخميس المقبلين على أقصى تقدير، لتحديد مواعيد انطلاق مراحل التنسيق لمختلف الشهادات، سواء كانت الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواعيد تنسيق الثانوية العامة 2021، أو مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2021، سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، والبدء في اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، مؤكدة أن الجامعات أنهت جميع تجهيزاتها بشأن اختبارات القدرات وتنسيق القبول، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابعت المصادر، بأن الجامعات اتخذت عددًا من القواعد لتطبيقها خلال مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2021، ومواعيد تنسيق الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنه سيتم التشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكليات والجامعة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، طرح جداول اختبارات القدرات لجميع الكليات، على الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات، وأنها ستنطلق السبت المقبل 7 أغسطس 2021.