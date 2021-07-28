الأعلى للجامعات يكشف عن الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية تنسيق 2021

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عددا من القواعد لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، للالتحاق بعدد من الكليات بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، أبرزها قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2021 نظام الثلاث سنوات (تجاري - صناعي - صناعي «شعبة ترميم آثار» - زراعي - موسیقی - مدارس مساعدي الخدمات الصحية)، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2021، بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2022/2021، وفقا لعدد من الشروط والضوابط.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن تنسيق طلاب الشهادات والدبلومات الفنية 2021ـ 2022، والكليات المتاحة لهم.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية تنسيق 2021

ـ فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة - التربية والكليات التي بها شعب تعليم فني - التربية النوعية – الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي والمعاهد الفنية للتمريض، بالجامعات المصرية.

ـ يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسیقی) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

ـ قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات، عن طريق مكتب التنسيق، وفقا للتالي:

* برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

* برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعلیم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

* المعاهد العالية للسياحة والفنادق المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

ـ تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم، باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وانخفاض أعداد الثانوية العامة المقررة لها، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون من طلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويجري تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ـ عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة - التربية - التكنولوجيا والتعليم، بالجامعات المصرية، وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى، وذلك عدا الشعب التالية:

ـ شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.

ـ شعبة ترميم الآثار : تقبل في كليات الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات - کلیات الفنون الجميلة «فنون» بعد النجاح في اختبارات القدرات.

المسابقة المركزية لقبول طلاب الدبلومات الفنبة بالجامعات

يجري قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية ونظائرها، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والحقوق بالفرقة الأولى، بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022/2021، وفقا لنظامي الدراسة (الانتظام – الانتساب الموجه).

ـ قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات، بكليات الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية، بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022/2021، كطلاب نظاميين.

ـ قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى، بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022/2021، وفقا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

ـ قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية، الصناعية، الصناعية شعبة ترميم الآثار، نظام الثلاث سنوات، بكليات الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية، الآثار بالفرقة الأولى، بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022/2021، كطلاب نظاميين.