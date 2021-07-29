كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021

تواصل الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، الاستعداد لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الثانوية العامة 2021، وتنسيق شهادات الدبلومات الفنية 2021، حيث شدد المجلس أولا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال فترة التنسيق، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة، والاهتمام بتحقيق التباعد الاجتماعي وإجراء دورات تدريبية للمختصين الموجودين بمعامل التنسيق لكيفية التعامل مع الطلاب خلال تنسيق الكليات.

معلومات مهمة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأقر المجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق، القواعد العامة لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 الفترة الماضية، وضوابط قبول الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات تجاري، صناعي، صناعي «شعبة ترميم آثار»، موسيقي، زراعي، مدارس مساعدي الخدمات الصحية، الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة، ودبلوم المدارس الفنية الـ5 سنوات، وذلك للالتحاق بكليات ومعاهد الجامعات 2021.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. استثناء الـ50 الأوائل من التوزيع الجغرافي

والكليات المتاحة لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، هي التربية «تعليم فني»، التجارة، الزراعة، التربية النوعية، الآثار، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، المعاهد الفنية للتمريض، وكليات التعليم الصناعي.

- 70% الحد الأدنى للمجموع الكلي لطالب الثانوية العامة شرط التقدم لمكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية.

- 10% نسبة الأعداد المقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية من إجمالي الأعداد المقررة قبولها بتلك الكليات من حملة شهادة الثانوية العامة 2021.

- استثناء الـ50 طالبا الأوائل على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية من قواعد القبول التوزيع الجغرافي والإقليمي.

- تحديد موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بعد الانتهاء من تنسيق طلاب الثانوية العامة.

- كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، عن أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ينطلق بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021.

- تستقبل الجامعات طلاب الدبلومات الفنية لإجراء عملية تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الآلي يوميا بالمجان أسوة بطلاب الثانوية العامة.