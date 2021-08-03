الصحة: حقن أول حالة بعلاج ضمور العضلات في معهد ناصر اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حقن أول حالة بعلاج ضمور العضلات في معهد ناصر ظهر اليوم، وكشفت الوزارة عن استقبال 838 حالة بالعيادات المخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي الشوكي من الأطفال على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال.

تشخيص 81 حالة إصابة بالضمور العضلي بعد الفحوصات الإكلينيكية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه جرى تشخيص 81 إصابة بالضمور العضلي، بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية والچينية والبيولوچبا الجزئية اللازمة، لافتة في تقرير رسمي عنها، إلى تحويل 14 حالة منهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم، إلى اللجنة العليا برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق، تخصيص 24 عيادة لتشخيص الحالات شملت عيادتي (مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية، عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببني سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدي جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء).

كما خصصت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.