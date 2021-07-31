وزير التعليم: تسليم دفعة الثانوية العامة الجديدة 700 ألف تابلت

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن الوزارة نجحت في تسيير الامتحانات، في ظل جائحة فيروس كورونا، وأن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من أي مكروه.

وقال شوقي، في بيان عاجل لوزارة التعليم، إنه تم عمل منصة حصص مصر ومنصة البث المباشر ومحتواها يغني الأسرة المصرية عن الدروس الخصوصية، كما أن امتحان الثانوية العامة 2021 كان بمثابة مفاجأة رغم التنبيهات السابقة منذ ثلاث سنوات بالاختلاف، حيث قدمت الدولة مجانًا محتوى للثانوية العامة، ذلك بجانب المتاح حاليًا من اكتمال البنية التحتية في المدارس الثانوية، علمًا بأن أولادنا لديهم 2 مليون تابلت، بالإضافة إلى أن الدفعة الجديدة سيتم تسليمهم 700 ألف تابلت أخرى.