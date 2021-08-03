طقس أسوان شديد الحرارة والأهالي يلجأون للجزر النيلية

مع ارتفاع درجات الحرارة في أسوان يحاول الأهالي الهروب من الطقس عبر رحلات للجزر النيلية ومن بينها «بربر وهيسا وتنقار وفوكس» وغيرها من الجزر للتمتع بالسباحة في نيل أسوان بالرغم من تحذيرات المحافظ اللواء أشرف عطية من السباحة فى النيل بعد زدياة حالات الغرق في الشهور الماضية.

وتشهد محافظة أسوان رتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة .

ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى لـ44 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الثلاثاء ، بلغت 44 للعظمى 29 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في مستوى ارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة ، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي:

الثلاثاء: العظمى 44 والصغرى 29

الأربعاء: العظمى 43 والصغرى 29

الخميس: العظمى 43 والصغرى 28

الجمعة: العظمى 43 و الصغرى 28

السبت: العظمى 43 والصغرى 28

الأحد: العظمى 43 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 44 والصغرى 30

طقس أسوان حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 44 ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج للشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة.