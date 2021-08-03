أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية حالة من الاستقرار، نتيجة توافر معظم أنواع الخضروات والفواكه في الأسواق، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي :

باذنجان رومي: يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيها إلي 4 جنيهات

بامية: 12 جنيها

بصل أبيض: يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيها إلي 4 جنيهات

خيار: يتراوح سعر الكيلو من 6 جنيهات إلي 7 جنيهات

فلفل بلدي : 5 جنيهات

فلفل ألوان 15 جنيها

طماطم : يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيها إلي 4 جنيهات

بطاطس : 8.5 جنيها

كوسة : 8 جنيهات

ملوخية خضراء: 7 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي :

كنتلوب: 6.5 جنيها للكيلو

الموز : 15 جنيها

بطيخ: سعر الواحدة من 20 جنيها إلي 25 جنيها

برقوق : 25 جنيها

تفاح مستورد : 25 جنيها

تفاح مصري: 20 جنيها

ليمون : 10 جنيهات

برتقال: 8 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيها إلي 13 جنيها

كيوي : 30 جنيها

خوخ سكري: 20 جنيها

مانجو: 25 جنيها

تين: 20 جنيها

كمثري: 20 جنيها