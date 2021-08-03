عاجل.. السيسي: مش معقول يبقى 20 رغيف بتمن سيجارة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 صاغ يزيد ثمنه .. أنا اللي هشيلها قدام ناسي وبلدي، مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة».

وتابع رئيس الجمهورية، في كلمته خلال حفل افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «بقولها على الهواء قدام كل المصريين، الكلام ده لازم يتوقف، وسنعيد تنظيم هذا الأمر، ومش بقول نغليه أوي زي ما بيكلفنا 65 قرش».