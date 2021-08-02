«الورداني» عن مؤتمر دار الإفتاء: مواكبة للجيل الثالث من العولمة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أسباب عدة وراء عقد نسخة جديدة من مؤتمر «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»، في مقدمتها، أن الألفية الثالثة، شهدت وجود الجيل الثالث من أجيال العولمة، موضحا أن الجيل الأول من العولمة، كان يرسي مبدأ أن العالم أجمع يجلس في قرية صغيرة، أما الجيل الحالي من العولمة، فأظهر للجميع أن الأمر أصبح أصغر من قرية بكثير وتحولنا إلى ما يسمى بـ«الشاشة المزدحمة» التي يتواجد عليها كل العالم.

وأوضح «الورداني»، خلال استضافته ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، اليوم الإثنين، أن هذا يعني أن مسألة التحول الرقمي والاهتمام بالعصر الرقمي لم يعد اختيارا، بل أصبح واقعا يجب مسايرته حتى لا نصبح بعيدين عن العالم.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «يعني مش هينفع نرفض التحول الرقمي»، منبها في الوقت ذاته إلى أنه أيضا لا ينفع أن نقبل هذا التحول بدون أن يكون لدينا خطة واستراتيجية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا التي فاجئت العالم أجمع، جاءت لتؤكد على ظهور الجيل الثالث من العولمة، التي تجعل العالم كله ليس إلا شاشة مزدحمة أو مكتظة، كما يحب أن يصفها، ولهذا كان لابد أن تسلك دار الإفتاء المصرية هذا الدرب، وتقيم هذا المؤتمر لنواكب تطورات المجتمعات من حولنا.

وأكد أن التحول الرقمي لم يصبح ضرورة فقط، بل أصبح واقعا، والجميع مجبر عليه، موضحا أن دار الإفتاء المصرية تهتم منذ سنوات طويلة بالفضاء الإلكتروني.