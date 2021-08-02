موعد استطلاع هلال محرم وحكم التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء، سؤلا عبر موقعها الإلكتروني، الذي كان نصه: «هل يجوز التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية؟» وردت الدار، بأن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

موعد رأس السنة الهجرية

وبخصوص رأس السنة الهجرية، حددت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1443 هجريا، بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً، ومن الطبيعي أن تكون رأس السنة الهجرية الاثنين 9 أغسطس، إلا أن ووفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء، فإن العطلة الرسمية سواء كانت لمناسبة رسمية أو دينية أو وطنية، فإنها تنقل ليوم الخميس ليستمتع المصريون بالإجازة.

الإفتاء تستطلع هلال محرم

وحول رأس السنة الهجرية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم، الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، فضلا عن أنه يستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وفيما يخص رأس السنة الهجرية، تابعت الإفتاء في فتواها بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكنه جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

وتابعت الدار في فتواها:« يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): « وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.

شهور السنة الهجرية

وتتضمن السنة الهجرية اثني عشر شهرًا، حيث تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وهذه الشهور حسب الترتيب التصاعدي للسنة هي: محرم- صفر- ربيع أول- ربيع ثاني- جمادى أول- جمادى ثاني- رجب- شعبان- رمضان- شوال- ذو القعدة- ذو الحجة.