الصحة تعلن تطبيق مبادرة رئاسية للكشف عن 19 مرضا وراثيا لحديثي الولادة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالكشف على أطفال المدارس، للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، وهي نتائج لمؤشرات 100 مليون صحة للكشف على 70 مليون مواطن، وكان من المهم للغاية أن نبدأ لحسين المؤشرات الصحية للطفل.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أنّ مصر لديها الكثير من المبادرات الصحية، معلنة بدء تطبيق مبادرة الرئيس السيسي للشكف عن 19 مرضا وراثيا في مصر للأطفال حديثي الولادة».

وتابعت زايد، أنّ مؤشرات الحملة الرئاسية «100 مليون صحة»، كشفت عن نسبة الإصابات بالسمنة بين المصريين، حيث تبيّن أنّ الملايين يعانون من السمنة لكن بدرجات متفاوتة، و7% يعانون من سمنة مفرطة، وأكثر من 10 ملايين مواطن يعانون من الضغط، و3 ملايين يعانون من السكري.