هل يتوفى ثلث المصابين بـ«دلتا»؟.. «الصحة» ترد

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن حقيقة شائعة وفاة ثلث المصابين بتحور دلتا، موضحة: «هذا أمر غير صحيح، لكن زادت الوفيات بالطبع»، موضحة أن هناك زيادة في نسبة الوفيات، تصل إلى 10% من النسبة المعروفة للوفيات، وليس من المصابين.

وأضافت «عاصم»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن الشيء الذي تغير في تحور دلتا هو معامل الانتشار، حيث كان الشخص ينقل العدوى إلى 2.5 مواطن، لكن في تحور دلتا ينقلها إلى 4 أشخاص.

وشددت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أن الشركات الكبرى التي تنتج اللقاحات، ستسعى إلى إنتاج لقاحات مطورة تتعامل مع تطورات كورونا، كما حدث في فيروس الإنفلونزا.

وردت على ما تردد بأن وزارة الصحة تجرب اللقاحات في المواطنين، مؤكدة أن اللقاحات آمنة وفعالة، والعالم كله يعترف بها، مشددة على أن أفضل لقاح اللقاح الذي يمكن أن تحصل عليه سريعًا، وكلها آمنة وتمنع الوفاة بنسبة 100% وهذا هو المهم.

وأوضحت: «الناس كلها تستطيع الحصول على أي نوع من اللقاح، ولكن الأمر الذي يختلف هو أن بعض الدول تشترط الحصول على لقاح معين، ومع أن هذا أمر خاطئ لأنه طالما حصلت التطعيمات على موافقة الجهات الدولية يجب أن تكون معتمدة في كافة الدول، إلا أنهم يحاولون توفير اللقاحات المطلوبة والتي تشترطها هذه الدول ».

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف الذكية.