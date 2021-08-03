3 عناصر تقدمها «المدينة الغذائية» في وجبات طلاب المدارس.. تركيز ونشاط

مشروع ضخم جديد افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، باسم «المدينة الغذائية»، حيث يقع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وعلى مسطح 135 فدانا، جاءت المرحلة الأولى على مساحة 102 فدان، وتضم مجمع عملاق به 10 مصانع، بإجمالي 470 ألف طن سنويًا من مختلف المنتجات الغذائية، وإجمالي 40 منتجا، فضلا عن باقي المباني ومعامل البحوث والتطوير، وغيرها من المنشآت.

عناصر وجبات طلاب المدارس

وتقدّم المدينة الغذائية «سايلو فودز» نظام تطوير وجبة التغذية المدرسية المقرر تقديمها لـ13 مليون طالب، وتتضمن 3 عناصر غذائية أساسية على الأقل، وهي كربوهيدرات ودهون، فيتامينات ومعادن، بروتين وكالسيوم، وجرى حساب السعرات الحرارية طبقا للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، حيث يقدم للطالب وجبة مختلفة يوميًا لا تقل عن 400 سعر حراري، وتضم جميع العناصر الغذائية المتكاملة، حسب ما أعلن اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في كلمته أمام الرئيس السيسي.

أهمية الـ3 عناصر في وجبات طلاب المدارس

ولتوضيح قيمة العناصر الغذائية الموجودة في وجبة التغذية لطلاب المدارس، قالت الدكتورة سماح سليمان، أخصائية التغذية العلاجية، إنّ 400 سعر حراري في وجبة الإفطار مناسبة تمامًا لطلاب المدارس، كما أنّ الكربوهيدرات تمد الطلاب بالطاقة وتساعده على التركيز، أما البروتين فهو مهم لبناء العضلات، بينما تحسّن الفيتامينات والمعادن آداء الوظائف الحيوية ونشاط الجسم، وتقوي المناعة والنظر وغيره، فضلا عن الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان.

استشاري تغذية: تنوع الوجبات مهم لحصول الطالب على جميع العناصر الغذائية

وأضافت سليمان لـ«الوطن»، أنّ تنوع الوجبات يوميًا أمر مهم، كي يحصل الطالب على جميع القيم الغذائية والفيتامينات طوال الوقت، موضحة أنّ بعض الأسر لا تمتلك الوعي الصحيح لتقديم الوجبات الغذائية الصباحية لأطفالهم، حيث يعتمدون على السكريات مثل الشوكولاتة والمربى، وهو ما لا يحتاجه الجسم في ذلك التوقيت، خاصة وأنّ النشويات تمد الجسم بالسكر.