بالمجان.. اعرف عناوين 27 مركزا لعلاج الإدمان بـ17 محافظة

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الخط الساخن للصندوق «16023» يقدم مختلف الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، وفقا للمعايير الدولية ، مشيرا إلى أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من خدمات الخط الساخن حتى منتصف العام الجارى وصل إلى 63 ألفا و540 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية المختلفة على 27 مركزا لعلاج الإدمان على مستوى 17 محافظة.

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أماكن مراكز علاج الإدمان في المحافظات التالية:

محافظة القاهرة

- مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية «المطار».

- مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.

- مستشفى العباسية للصحة النفسية.

- مركز الطب النفسى بالدمرداش.

- مستشفى قصر العينى.

- مستشفى حلوان للصحة النفسية.

- مستشفى الحسين الجامعى.

محافظة الجيزة

- واحة الأمل كاريتاس.

محافظة مرسى مطروح

- مركز العزيمة لعلاج الإدمان

محافظة الفيوم

- مستشفى الفيوم الجامعى.

محافظة القليوبية

- مستشفى بنها للصحة النفسية.

- مستشفى الخانكة للصحة النفسية.

محافظة أسيوط

- مستشفى أسيوط للصحة النفسية.

محافظة أسوان

- مستشفى أسوان للصحة النفسية.

محافظة المنوفية

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية.

محافظة سوهاج

مستشفى الصحة النفسية.

محافظة بورسعيد.

- مستشفى بورسعيد للصحة النفسية.

- مركز العزيمة للتأهيل - بورفؤاد.

محافظة الاسماعيلية

المركز الوطنى لعلاج الإدمان.

محافظة المنيا

- مستشفى المنيا للصحة النفسية.

- مركز العزيمة للتأهيل بالمنيا.

محافظة الشرقية

- مستشفى العزازى.

محافظة الغربية

- مستشفى طنطا للصحة النفسية.

- مستشفى شبرا قاص.

محافظة البحر الأحمر

مركز العزيمة لعلاج الإدمان.

محافظة الدقهلية

مستشفى المنصورة الجامعى.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن أكثر المواد المخدرة انتشارا وفقا لبيانات الخط الساخن حتى منتصف 2021، كانت الحشيش الذى جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 45.87%، يليه الهيروين بنسبة 36.88%، الذي احتل المرتبة الثانية فى نسسب التعاطي، وجاء تعاطى الترامادول فى المرحلة الثالثة بنسبة 20.22%، فيما سجل الاستروكس والفودو نسبة 11.8%.