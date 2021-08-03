تقسيط دون فوائد و«كاش باك».. تعرف على عروض البنوك للعملاء في أغسطس

تتنافس العديد من البنوك المصرية، لتقديم العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء بشكل شهري، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء خلال شهر أغسطس، على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم عروض تقسيط تصل لـ24 شهرًا دون فوائد، فضلًا عن خصومات تصل لـ45% لدى الكثير من المتاجر خلال شهر أغسطس 2021.

بنك مصر

كما أعلن بنك مصر، أحدث العروض لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، إذ يقدم عرض التقسيط حتى 18 شهرًا دون فوائد خلال شهر أغسطس.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية للبنك، إذ يقدم البنك عروض تقسيط وخصومات لدى الكثير من المتاجر تصل لـ45%، وذلك خلال شهر أغسطس.

بنك الإسكندرية

فيما أعلن بنك الإسكندرية إمكانية الحصول على 15% «كاش باك» على الفنادق والمطاعم وحجز تذاكر الطيران والسفر عند الدفع ببطاقة «ماستر كارد» الائتمانية من بنك الإسكندرية، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2021.

وأوضح بنك الإسكندرية أنّ الحد الأقصى للكاش باك/ البطاقة، كما هو موضح على النحو التالي:

1. 5% كاش باك على جميع المشتريات من أي سوبرماركت مع بطاقة الائتمان جولد من بنك الإسكندرية من 1 أغسطس 2021 حتى 31 ديسمبر 2021:

- الحملة تشمل بطاقة الائتمان الذهبية فقط.

- سيتم إضافة قيمة الكاش باك في منتصف الشهر اللاحق للمعاملة.

- الحد الأقصى للكاش باك/ البطاقة: 500 جنيه.

2. 15% كاش باك على جميع المعاملات في الفنادق والمطاعم وحجز تذاكر الطيران والسفر مع بطاقات ائتمان بنك الإسكندرية من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2021:

- الحد الأقصى للكاش باك/ البطاقة كما هو موضح أدناه:

- 5 آلاف جنيه لبطاقات ليفربول وورلد الائتمانية.

- 3 آلاف جنيه لبطاقات بلاتينيوم الائتمانية.

- 1500 جنيه لبطاقات ليفربول تيتانيوم الائتمانية.

بنك كريدي أجريكول

كما يمنح بنك كريدي أجريكول إمكانية التقسيط دون فوائد على 6 شهور على معاملات الشراء من المتاجر أو أونلاين من أي مكان داخل أو خارج مصر، حتى يوم 31 أغسطس 2021، وذلك عند استخدام جميع بطاقات إئتمان Visa كريدي أجريكول.

وأشار البنك إلى أنّ الحد الأدنى لمعاملات الشراء المؤهلة للتقسيط دون فوائد 10 آلاف جنيه، (سواء معاملة واحدة أو إجمالي معاملات الشراء)، علمًا بأنّه لا يوجد رسوم لطلب التقسيط، ويجب تحويل معاملات الشراء خلال الشهر إلى تقسيط قبل نهاية الشهر التالي كحد أقصى. (مثال: مشتريات شهر يوليو يجب تحويلها إلى تقسيط قبل آخر أغسطس) علمًا بأنّ آخر يوم لطلب تقسيط المعاملات 29 سبتمبر 2021.

ويمكنك الاطلاع على تسهيلات البنوك للعملاء للسفر إلى المصايف داخل مصر من هنـــــــــــا.