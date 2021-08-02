تعرف على البنوك المشاركة في مبادرة الشمول المالي

تشارك عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية في مبادرة الشمول المالى التي جرى طرحها من قبل البنك المركزي المصري، والتي تستهدف التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير عدد من البنوك المشاركة في مبادرة الشمول المالي

البنك الأهلي المصري

يستهدف البنك الأهلي تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي، و تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي، وسعيًا منه لجذب شريحة من الأفراد غير المتعاملين مع البنوك تحت مظلة الجهاز المصرفي، نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة من خلال تدعيم ثقافة الادخار لدى فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك، يحرص البنك الأهلي المصري على إصدار باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية وبطاقات الائتمان التي تلبي كل منها احتياجات فئات العملاء المختلفة سواء الحاليين أو المرتقبين.

بنك مصر

يولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بمبادرة الشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها، التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وفي سبيل ذلك وحرصًا على تلبية كافة رغبات العملاء قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات).

بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن مشاركته الفعالة فى فعاليات مبادرة الشمول المالي، التي ينظمها البنك المركزى على مدار 3 أعوام متتالية، وذلك بهدف زيادة الوعي والثقافة المصرفية بين كافة شرائح المواطنين، وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية.

وتعتبر أهمية مبادرة الشمول المالي فى تحويل ثقافة الأفراد نحو التعاملات المصرفية، مشددًا على حرص البنك على الوجود بالمناطق النائية بمحافظات الصعيد، والدلتا، والأماكن التي لم تحظَ بالخدمات المصرفية الملائمة، للوصول لكافة شرائح العملاء، خاصة المرأة المعيلة والشباب فوق سن الـ16 عامًا، مشيرًا إلى حرص البنك على زيادة وجوده بكافة المحافظات، والتي تحتاج إلى وجود أكثر للبنوك.

البنك التجارى الدولى

يمتلك البنك التجارى الدولى دورًا مؤثرًا وكبيرًا فى تحقيق أهداف مبادرة الشمول المالى ، واستضاف بنك CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر، قمة الشمول المالي الرقمي نهاية العام الماضي، وهي القمة التي يعقدها معهد التمويل الدولي IIF مرتين كل عام، وذلك في إطار إهتمامه بمناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات القطاع المصرفي العالمي في مختلف المجالات وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.

التعمير والإسكان

يقوم بنك التعمير والإسكان بدور ملموس فى دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي، و نجح البنك فى جذب 7.355 ألف حساب جديد خلال فعاليات الشمول المالي العام الماضى، وحرص البنك على المشاركة كل عام فى فعاليات الشمول المالي، كما قام بإقامة 245 معرضًا على مستوى الجمهورية، ونجح من خلالها فتح 7.355 ألف حساب خلال عام 2019.

وكشف البنك عن إصداره 29.587 ألف محفظة «فلوسي فون»، وإصدار 9.520 ألف بطاقة، سواء كانت خصم مباشر أو ميزة أو ائتمانية، كما جذب البنك إيداعات بحسابات الشمول المالي خلال العام بقيمة تصل إلى 178.6 مليون جنيه.

بنك التنمية الصناعية

يستهدف بنك التنمية الصناعية، جذب عملاء جدد من قطاع مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الحسابات المصرفية الجديدة المقرر اجتذابها لتحقيق أهداف الشمول المالي، و لدى البنك استراتيجية طموحة ذات أهداف ومحاور متعددة، يعكف على تنفيذها مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية لعام 2020، ويتطلع فيها قيادات البنك لمضاعفة الإنجازات والأرقام والنجاحات التي تحققت خلال عام 2019 والانطلاق بقوة خلال العام الحالي.

كشف البنك الزراعى المصري، عن استراتيجيته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الوصول لأكبر قاعدة من العملاء من خلال شبكة فروعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وبلغت المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي نحو 32 مليار جنيه منهم 22 مليار جنيه لتمويل النشاط الزراعي والحيواني، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أهم أولويات البنك الزراعي خلال الفترة الحالية.

العربي الأفريقي

يحرص البنك العربي الأفريقي الدولي على تطبيق مفهوم الشمول المالي، والذي يعبتره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النموالاقتصادى، وذلك عن طريق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، من خلال نشر الوعي بالخدمات المصرفية، وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي تحت شعار «الاحتفال بالإدخار».

وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بإطلاق المبادرة فى نادي أسوان الرياضي في أكتوبر الماضي، بهدف نشر الثقافة المصرفية بين الشباب.

بنك QNB – الأهلى

يحرص بنك قطر الوطني QNB – الأهلى على المشاركة كل عام فى فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي، وذلك لجذب شرائح جديدة من العملاء، والوصول لكافة فئات المجتمع.

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال العام الماضي، أنه بمقدور كل الأفراد فتح حساب مصرفي من خلال كل فروع وأماكن تواجد بنك QNB – الأهلي، بكافة أرجاء مصر ضمن فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العالمي للمرأة .