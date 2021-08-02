تسهيلات البنوك للسفر إلى المصيف.. قروض وتقسيط وتخفيضات على حجز الفنادق

تقدّم البنوك عددًا من القروض لعملائها، منها قرض الرحلات السياحية، الذي يُمنح من خلال برامج تمويل للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، أو أصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش، أو أصحاب الأوعية الإدخارية.

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي تفاصيل القروض والتخفيضات على السفر والمصايف في البنوك، والعروض التي تقدمها للعملاء على البطاقات البنكية للمصايف على النحو التالي:

قرص المصيف من بنك مصر

شروط الحصول على القرض:

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة التمويل تصل إلى 120 شهرًا.

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز - كهرباء - مياه - تليفون).

- عرض معتمد من الشركة / الشركات.

- بالنسبة للموظفين: «شهادة مفردات الراتب الشهري - تعهد جهة العمل بتحويل الراتب في حالة تعهد جهة العمل».

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية: «صورة البطاقة الضريبية - صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة - صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري - كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر».

- بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات: «بيان بقيمة المعاش - بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات) - تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل)».

قرض المصيف من بنك CIB

يمكن الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه، ويشترط للحصول على القرض أن يكون الحد الأقصى لسن العميل 60 عامًا وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و65 عامًا لأصحاب الأعمال الخاصة، كما يمنح البنك تأمينا على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- نموذج طلب وبطاقة رقم قومي سارية.

- لأصحاب حسابات الرواتب: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، و3 كشوف راتب.

- في حال لا يوجد حساب راتب مع البنك التجاري الدولي: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو 3 كشوف راتب، وإيصال مرافق حديث.

- لأصحاب الأعمال الخاصة: كشف حساب بنكي، إيصال مرافق حديث، وسجل تجاري ساري.

وللحصول على القرض يتم تقديم الطلب أونلاين عبر موقع البنك الإلكتروني أو من خلال أحد فروع البنك الموجودة في أنحاء الجمهورية، وإحضار المستندات اللازمة للحصول على القرض، ويتواصل أحد ممثلي خدمة العملاء معك حال الموافقة على طلبك خلال 48 ساعة.

قرض المصيف من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان تمويل مصروفات للخروج في رحلات السياحة الترفيهية، ويجرى التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- إيصال مرافق (حديث).

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.

- بيان مفردات الراتب (معتمد).

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة:

- سجل تجاري حديث.

- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي آخر 6 أشهر.

- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني.

- مستند تحقيق شخصية رسمي (بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب).

تخفيضات المصيف من البنك الأهلي المصري

ويمنح البنك الأهلي للعملاء خصم 33% عند استخدام بطاقات Visa البنك الأهلي المصري في أكثر من 350 فندقا ومنتجعا، شرط ألا تقل مدة الإقامة عن ليلتين.

ويعتمد هذا العرض على أفضل سعر متاح للغرفة المختارة في الفنادق المشاركة، ولا يسري هذا العرض إلا عند الدفع مقابل الإقامة في الفنادق وتجارب تناول الطعام والسبا باستخدام بطاقات Visa في مصر.

تخفيضات المصيف من مصرف أبوظبي الإسلامي

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي خصم 10% عند استخدام كروت ADIB-Egypt في فنادق أوراسكوم بالجونة وطابا هايتس والفيوم، ولا يوجد حد أقصى لهذا الخصم، إضافة إلى نسبة الكاش باك المعتادة ونقاط الولاء، ويسري العرض حتى يوم 31 ديسمبر 2021.

قرض المصيف من بنك البركة

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 20%.

- القسط الشهرى لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري.

- مدة السداد 36 شهرًا.

- إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.

- يصدر البنك شيكا مصرفيا لصالح شركة السياحة المنظمة للرحلة السياحية.