المستشارة وفية العطيفي مديرا لفرع الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بتعيين المستشارة الدكتورة وفية العطيفي، مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا. وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المستشارة وفية العطيفي:

1- حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1979.

2- جرى تعيينها بالنيابة الإدارية عام 1981.

3- حصلت على دبلوم العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام 1983، بتقدير جيد جدًا.

4- حاصلة على ماجستير القانون العام عام 1994، بتقدير جيد جدًا، في رسالة بعنوان «ضمانات وحقوق أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973».

5- حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون عام 2003، مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، لرسالة بعنوان «خصومة التأديب الإداري».

6- عملت بعدد من النيابات.

7- جرى انتدابها للعمل بإدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، وإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.

7- في 14 يوليو 2006، جرت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، وفي عام 2019، جرى تعيينها وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قبل صدور قرار اليوم، بتعيينها مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وقالت النيابة الإدارية في بيانها الصادر اليوم، إن قرار تعيين المستشارة الدكتورة وفية العطيفي، مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، جاء تتويجًا لمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.

وكان المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن النيابة الإدارية تهتم بتمكين ودعم المرأة المصرية، لافتا ًإلى أن نسبة تواجد السيدات داخل الهيئة بلغت 43%، وأن هذه النسبة تنفرد بها النيابة الإدارية دون باقي الهيئات القضائية في مصر.

وأضاف «سمير» أن النيابة الإدارية، تؤمن أيضاً بقدرة الشباب على الإبداع، لافتا ًإلى أن المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عين 20 عضوا بالنيابة الإدارية بمناصب قيادية داخل الهيئة، إيمانا منه بقدرة الشباب على الإبداع.