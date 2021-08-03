معمل تحليل متبقيات المبيدات يعقد دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية دولية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان: «التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء في مجال تحليل الملوثات في الأغذية»، بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، لتدريب بعض المتخصصين من جمهورية الكاميرون.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء، وتقديم الدعم الفني لهم، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في الفرص التدريبية التي يقدمها المعمل.

وأضافت أن ذلك يؤكد المكانة الهامة والثقة التي يحظى بها المعمل، حيث يسعى لتقديم خدماته المختلفة لدول قارة إفريقيا، بالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية، مشيرة إلى أن التدريب يشمل طرق التحليل بقسمي السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وتابعت بأن التدريب يستمر على مدار شهر كامل، بالمعمل، يجري خلاله نقل الخبرات المصرية للسادة المتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء، لافتة إلى أنه من المقرر أن يستقبل المعمل متدربين من أكثر من 5 دول إفريقية بدءاً من النصف الثاني من الشهر الجاري، للتدريب بأقسام المعمل المختلفة. وهو ما يعد نجاحاً كبيراً للمعمل ومركز البحوث الزراعية، وثقة الوكالات أو الهيئات الدولية في كفاءة المعمل ودوره في منطقة القرن الإفريقي في مجال اختبارات سلامة الغذاء.