نصائح من «الزراعة» للتغلب على الموجة الحارة.. بينها «التظليل»

أصدرت لجنة متابعة تأثيرات التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا عن أهم التوصيات والاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الموجة الحارة السائدة خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور محمد فهيم، مقرر اللجنة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنّه وبناءً على الظروف المناخية السائدة والمتوقعة من الارتفاع الكبير في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الجوية والتي ستستمر خلال الأيام المقبلة وعلى مدار شهر أغسطس، فهذه الظروف تستلزم تنفيذ عدد من التوصيات المهمة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

توصيات لمواجهة الموجة الحارة

تقريب فترات الري لمحاصيل الخضر حديثة الشتل مثل الطماطم والفلفل والباذنجان، وفيما يخص محاصيل الفاكهة في مرحلة التحجيم مثل المانجو والزيتون والتمور والرمان وغيرها، فمن الضروري إضافة مركبات البوتاسيوم مع الري أو الرش، وكذلك لبعض المحاصيل الحقلية مثل السمسم وفول الصويا والفول السوداني.

وفي إطار حماية محاصيل الخضر، قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، إنّ أهم التوصيات والإرشادات لمزراعي الخضر، جاءت النحو التالي:‏

1- انتظام الري، حيث يفضل أن يكون الري في الصباح الباكر أو مساء على فترات متقاربة.‏

2- الرش ببعض المركبات الكيميائية مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألومنيوم أو مادة بيورشيد وهي من كربونات الكالسيوم العضوية، وكل ذلك يعمل على انعكاس الحرارة، كما يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك (ملح الليمون) أو سيليكات الألومنيوم، ما يقلل أضرار الحرارة المرتفعة.‏

3- التغطية بالملش على سطح التربة لخط أو مصطبة الزراعة، وتغطية سطح التربة (مثل الفراولة)، والتغطية بقش الأرز خلال درجات الحرارة المرتفعة، وهذه الطريقة تخفض درجة حرارة التربة، وهي أهم من خفض درجة حرارة الجو، فضلا عن الاحتفاظ بمياه الري وعناصرها الغذائية وتوفير 25 – 30% من مياه الري وعدم إنبات الحشائش.‏

4- التظليل، ويتم إما باستخدام الشبك الأسود أو الأبيض أو الاجريل.‏

5- عقب انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة، من المهم رش النباتات بالمبيدات الحشرية، نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة كالمن والأكاروس والتوتا ابسليوتا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، على أن يكون الرش في الصباح الباكر مع تجنب رش النباتات نهارا حتى لا تتعرض للضرر.

‏6- تجنب زراعة أي شتلات خضراوات خلال هذه الموجة الحارة ويفضل الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة.‏