حاولا تهريب نصف طن بانجو.. حبس عاطل وسائق بتهمة الإتجار في المخدرات

أمرت نيابة القنطرة شرق بالإسماعيلية بحبس سائق وعاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ومحاولة تهريبها من شرق إلى غرب قناة السويس.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من القبض علي شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البانجو قبل تهريبها إلى غرب قناة السويس.

كانت معلومات وردت إلى ضباط البحث الجنائي، بشأن نقل مواد مخدرة في سيارة ربع نقل «ثلاجة»، بيضاء اللون محملة بالمواد الغذائية ومتجهة إلى نفق تحيا مصر للعبور من شرق القناة إلى غربها.

ونجح ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط سائق السيارة، وشخص آخر، عاطل، يقيمان بالإسماعيلية، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 190 لفافة من نبات البانجو المخدر زنة نصف طن تقريباً مخبأة داخل ثلاجة السيارة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتها بغرض تهريبها إلى شرق القناة والإتجار بها وتوزيعها على صغار التجار.

وكانت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ضبطت سيارة محملة بكمية من المواد المخدرة قبل عيد الاضحي بأيام قليلة، ونجح ضباط الإدارة في ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومخدر الأفيون وكمية من نبات البانجو قبل تهريبها من شرق إلي غرب قناة السويس.

وتعمل إدارة تأمين محور قناة السويس علي تكثيف عمليات التفتيش علي المعابر والانفاق لمنع تهريب اي مواد مخدرة من شرق القناة إلى غربها أو العكس وتكثيف البحث حول المشتبه بهم خلال عبورهم من الانفاق والمعديات.

وتشهد معدية أفراد القنطرة شرق عمليات تفتيش يومية لكافة العابرين من شرق إلي غرب القناة باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية وبوابات الكشف عن المعادن والمفرقعات.