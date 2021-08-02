وفاة شاب صعقا بالكهرباء بقرية الفردان في الإسماعيلية

توفي شاب صعقا بالكهرباء بمنطقة الكيلو 11 في محافظة الإسماعيلية، اليوم، وجرى نقله إلى مستشفى أبوخليفة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع «حمادة محمد العايدي»، في العشرينيات من العمر بقرية الفردان بمنطقة كيلو 11، وقالت المصادر إن الشاب صعق بالكهرباء داخل منزله وتم نقله إلي مستشفى أبو خليفة للطوارئ إلا أنه توفي فور وصوله إلى المستشفى.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، فأمرت بالتحفظ علي جثمان الشاب وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.