مصرع قائد دراجة نارية في تصادم مع أتوبيس بالقليوبية

شهدت منطقة كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر، بالقليوبية، حادثا مأساويا حيث اصطدمت دراجة نارية بأتوبيس، ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الاجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد بمصرع طالب فى تصادم دراجة نارية مع أتوبيس بمنطقة كفر شبين دائرة المركز.

انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف وتبين اصطدام دراجة نارية يقودها طالب يدعى «أ.ح.أ»، 20 عاما، بأتوبيس بسبب السرعة ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.