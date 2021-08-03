رئيس «سايلو فودز» يعلن افتتاح المرحلة الثانية في عيد تحرير سيناء

قال اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، إن الجميع يفخر بما تحقق على أرض مصر من إنجازات ونجاحات، في ظل السعي لتحقيق التقدم والنمو، واضعين المستقبل نصب أعيننا، مستندين لمجموعة من الركائز المبنية على أسس الصناعات الغذائية الحديثة، والتزامنا الكامل تجاه شعب مصر العظيم بتقديم منتاجات غذائية طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وتحقيقا لما تقدم فإنه بمشيئة الله تعالى وخلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء المقبل، سيجري افتتاح المرحلة الثانية من مصانع الشركة «4 مصانع»، ومنها مصنع منتجات الألبان ومصنع للجبنة ومصنع للحلاوة الطحينية ومصنع للكارتون المضلع.

وأضاف خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب تقديم الشكر للعاملين بالشركة، وهم يعاهدون االله، والرئيس، ببذل أقصى الجهد بتوفير احتيجات شعب مصر العظيم من منتجات الشركة.