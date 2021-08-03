رئيس «سايلو فودز»: توجيهات رئاسية بتطوير نظام التغذية المدرسية

قال اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تكليفات بتطوير نظام التغذية المدرسية الحالي، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتقديم وجبة غذائية مثالية لطلاب المدارس بقيمة غذائية عالية، وإنتاج منتجات غذائية بجودة عالية من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بالأسواق بأسعار تنافسية لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية، وجرى التخطيط لإنشاء مدينة صناعية لوجيستية متكاملة تحت مسمى شركة «سايلو فودز» باعتبارها أحد روافد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي تضم مصانع للأغذية يخدمها مطحن ومجموعة صوامع للقمح، بالإضافة مصانع طباعة وتغليف وقطاع النقل والحركة.

وأضاف خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن العمل سار على قدم وساق بسواعد مصرية، وجرى الانتهاء من هذا المشروع على مساحة 135 فدانا بإجمالي 567 ألف متر مربع، وما يتبعه من بنية تحتية ومرافق صناعية في أكثر مدة زمنية ممكنة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على مجالات التنمية في العالم.