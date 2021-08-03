رئيس مجلس إدارة «سايلو فودز»: المرحلة الأولى تشمل 14 صومعة قمح ومطحنا واحدا

قال اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، إنه بفضل الله ثم متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التغلب على المصاعب التي واجهت إتمام بناء المدينة الصناعية، خلال أزمة فيروس كورونا، واليوم الشركة تفتتح المرحلة الأولى كالآتي:

- 14 صومعة للقمح بطاقة تخزينية 280 ألف طن سنويا.

- مطحن القمح بإجمالي 2 خط، بطاقة 234 ألف طن سنويا.

- مصنع البسكويت بإجمالي 5 خطوط لإنتاجه بأنواعه، بطاقة 68 ألف طن سنويا، منهم 2 خط إنتاج بسكويت الويفر، بطاقة 25 ألف طن سنويا، و2 لـ«بسكويت للعجوة»، بطاقة 34 ألف طن سنويا، وخط لإنتاج البسكويت السادة بطاقة 9 آلاف طن سنويا.

- مصنع المكرونة بإجمالي 5 خطوط لإنتاج المكرونة والنودلز بطاقة 151 ألف طن سنويا، منهم 4 خطوط لإنتاج المكرونة القصيرة والطويلة، بطاقة إنتاج 147 ألف طن سنويا، وخط إنتاج النودلز بطاقة 4 آلاف طن سنويا.

- مصنع للمخبوزات بإجمالي 5 خطوط بطاقة 9 آلاف طن سنويا لإنتاج جميع أنواع المخبوزات.

- مصنع لإنتاج جميع العبوات المرنة لتعبئة البسكويت والمكرونة والمخبوازت بإجمالي طاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا.

- مصنع لإنتاج جميع أنواع العلب بإجمالي طاقة إنتاجية 6 آلاف طن سنويا.

- قطاع للنقل بإجمالي 52 شاحنة لنقل المنتجات بطاقة 2000 طن للرحلة، و70 معدة للشحن والتفريغ.

- فندق لإقامة الخبراء الأجانب بطاقة استيعابية 45 غرفة.

- مباني إقامة وخدمات إدارية بطاقة استيعابية 800 موظف.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.