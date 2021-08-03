التعليم: وجبة الطفل المصاب بـ«التقزم» مختلفة عمن يعاني من «الأنيميا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ التغذية المدرسية لها دور كبير جدا في عملية التعلم، كما اتضح من دراسة شملت العديد من الدول، مؤكدا أنّ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، ومبادرة 100 مليون صحة، وقعت الكشف على 25 مليون طالب في الـ3 سنوات الماضية بملحمة كبرى، وتبيّن أنّ 1.3 مليون لديهم تقزم، و8 ملايين لديهم أنيميا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أنّه في عام 2017 كان تعداد الطلاب لدينا 21 مليون، نوجه لهم خدمة التغذية المدرسية، واليوم أصبح عددهم 24 مليون، وهذا الرقم زاد، وخلال السنوات المقبلة ستزيد الأعداد بنحو مليون طالب جديد سنويا.

وتابع شوقي، أنّه من المستهدف تقسيم الوجبات المدرسية، حيث يتم إعطاء طلاب المدارس المصابين بالتقزم وجبة غير المخصصة لطلاب الأنيميا، وهكذا، فالوجبة لن تكون ثابتة للجميع، وعدد الأيام سيختلف حسب المرحلة العمرية، حسب اقتراحات وزارة الصحة.