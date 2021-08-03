عاجل.. وزير التعليم: 95% من الإنفاق على التغذية المدرسية موازنة وطنية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه منذ عام 2013 وحتى 2020، أدرك 4 من كل 5 دول أهمية وجود سياسات للتغذية المدرسية، و90% من هذه الموازنات التي تم رصدها كانت «موازنات وطنية»، مشيرًا إلى أن مصادر الإنفاق على التغذية المدرسية تختلف حسب مستوى الدخل، حيث أن الدول المنخفضة في الدخل تضع من موازنتها الوطنية نسبة صغيرة والبقية من القطاع الخاص أو الجهات المانحة.

وأضاف وزير التعليم، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن مصر من الدول المتوسطة الدخل، و95% من الإنفاق يأتي من الموازنة الوطنية، ونحو 4% أو 5% يأتي من المصادر الأخرى، موضحا أن التغذية المدرسية لكل 100 ألف طالب مستفيد، يوجد نحو 1700 ألف فرصة عمل تتشكل، وتخلق اقتصادا محيطا مهما جدا.

وأوضح «شوقي» أن الأنشطة التجميلية عبارة عن الاهتمام بالنظافة الشخصية والقياسات الخاصة بالطول والوزن والتخلص من الديدان وفحص العين وغيرها، ومصر لديها 9 تدخلات من برامج صحية، ومصر من الدول المميزة جدا في التعامل مع الإنسان.