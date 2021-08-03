تعرف على سعر رغيف الخبز المدعم اليوم ووزنه الحالي

آخر القرارات الرسمية التي تطرقت إلى سعر رغيف الخبز المدعم ووزنه الحالي، من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كانت في أغسطس 2020، وهي القرارات التي ما زالت سارية حتى اللحظة، وترصد السطور التالية سعر رغيف الخبز المدعم اليوم ووزنه الحالي.

ما هو سعر رغيف الخبز المدعم اليوم ووزنه؟

- يصرف الرغيف المدعم للمواطن المقيد ببطاقة الدعم التمويني بسعر 5 قروش.

- التكلفة الفعلية للرغيف تصل لنحو 67 قرشا.

- وزن الرغيف المدعم حاليا 90 جراما.

- جرى تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما في أغسطس 2020.

وشمل قرار وزير التموين الصادر في 17 أغسطس 2020 زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام إلى 1450 رغيفا.

سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق

وأوضح القرار أنّ سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم يبلغ 265 جنيها للمخابز التي تستخدم السولار في عملية الإنتاج، وجرى تحديد التكلفة للمخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم بنحو 283 جنيها.

كم يبلغ عدد المواطنين المستحقين للخبز المدعم؟

يبلغ عدد المواطنين المستحقين للخبز المدعم والمقيدين على بطاقات التموين نحو 71 مليون مواطن.

تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 لـ90 جراما

ونص القرار السابق للوزير الصادر في أغسطس 2020 على تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم، وتخفيض وزنه من 110 إلى 90 جراما، بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، وزيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450، ‎والمخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز، الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال.