بعد غياب 7 سنوات.. ألبوم عبدالمجيد عبدالله يتصدر محركات البحث

طرح الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ألبوما غنائيا جديدا بعنوان «عالم موازي» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد سنوات من الغياب استمرت لنحو 7 أعوام، والذي يضمم 22 أغنية مع عدد من كبار الملحنين والشعراء.

ألبوم عبدالمجيد عبدالله «عالم موازي» يعيده للساحة بعد غياب 7 سنوات

وتصدر ألبوم الفنان عبدالمجيد عبدالله، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي احتفاءً بطرح الألبوم الغنائي الجديد للمطرب السعودي، والذي كان مقررًا طرحه بالتزامن مع عيد الأضحى في شهر يوليو الماضي ولكن جرى تأجيله ليطرح بالتزامن مع عيد ميلاد الفنان عبدالمجيد عبدالله الموافق 3 أغسطس.

ووعد الفنان عبدالمجيد عبدالله، بكشف كواليس وتحضيرات ألبومه الغنائي الجديد «عالم موازي» من خلال لقاء تليفزيوني مرتقب، موجهًا تحية شكر وعرفان، في تصريحات صحفية، إلى فريق العمل الذي ضم عددًا من الشعراء والملحنين، كذلك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والتي يتعامل معها منذ سنوات، فضلًا عن توجيه الشكر لمتابعيه «كل المحبة لجمهوري الذي يتالبعني دومًا ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد أقدمه».

ملايين المشاهدت لـ أغنيات ألبوم عبدالمجيد عبدالله في ساعات قليلة

وحققت أغنية «عالم موازي» للفنان عبدالمجيد عبدالله، من الألبوم الذي يحمل الاسم نفسه، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ما يقرب 500 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وهي من كلمات واحد، ألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

وحققت أغنية عبدالمجيد عبدالله «يابن الأودام» من ألبوم «عالم موازي» نحو 180 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، من كلمات فهد المساعد، ألحان مبهم، توزيع عصام الشرايطي.

كما حققت أغنية عبدالمجيد عبدالله «لا تعاتب» من ألبوم «عالم موازي» ما يزيد على 280 ألف مشاهدة عبر «يوتيوب»، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز.

كما ضم ألبوم عبدالمجيد عبدالله «عالم موازي» أغنيات مثل «أنت فاهم»، «يوم مر اسمي»، «مشكور»، «الحال حالك»، «لمحته»، «لا زعلت»، «ملل حُبك»، «ابك عني»، «أول حكايتنا».