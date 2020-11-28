وفاة والدة الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله

أعلن الفنان والملحن والمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، وفاة والدته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "عبدالله"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: "وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون".

ونعى "عبدالل"ه، والدته التي غادرت دنيانا منذ ساعات، قائلًا: "الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن إخوتي خير الجزاء، لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين".

وانهالت تعليقات المتابعين والفنانين، لتقديم واجب العزاء للفنان عبدالمجيد عبدالله، لوفاة والدته، حيث كتبت الفنانة التونسية لطيفة: "ألف رحمه ونور على روحها عظم الله أجركم والبقاء والدوام لله سبحانه ربنا يصبركم".

فيما كتبت الفنانة نوال الكويتية، ناعية والدة عبدالمجيد عبدالله: "عظم الله أجرك والله يرحمها ويغفر لها إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى ترك آل الشيخ، الفنان عبدالمجيد عبدالله، في وفاة والدته قائلًا "عظم الله أجرك والله يغفر لها ويرحمها وجعل ماجها تكفير إن شاءالله".

ودون الإعلامي اللبناني نيشان، موجهًا عزاءه للفنان عبدالمجيد عبدالله، قائلًا: "الله يرحمها، مع رحيل الأُمّ، الدّنيا تقلّ، البقاء لله".

وكتب الفنان السعودي راشد الماجد، معزيًا ابنه موطنه الفنان عبدالمجيد عبدالله، قائلًا: "أحسن الله عزانا يا بوعبدالله بوفاة أمنا وندعو الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، و يلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومنذ أيام، أعلن الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، تعرض والدته لوعكة صحية، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل مرضها، واكتفى بقوله عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي.. اللهم اشف أمي من الداء، واكتشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً علي البلاء، اللهم أنت أعلم بحالها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين".