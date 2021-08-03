وزيرة الصحة: معدلات السمنة زادت بالقاهرة والإسكندرية ودمياط خلال 2021

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مؤشرات الأنيميا تتعدى المتوسط القومي بمحافظات الوجه القبلي، مثل محافظات الفيوم وقنا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، وبدأ المؤشر يتحسن بمحافظات كثيرة منها وانخفضت معدلات الأنيميا، ولكن زادت بمحافظات مثل أسوان، والأقصر، والجيزة مستقرة، موضحة أن ارتفاع السمنة ملتصق بالحضر والوجه البحري، وأعلى المحافظات سمنة في الأطفال وهي نفسها الأعلى للسمنة في الكبار مثل الإسكندرية والقاهرة والبحيرة ودمياط والقليوبية والدقهلية والبحيرة، وزادت السمنة خلال 2021 في الإسكندرية والقاهرة ودمياط، ووصلت لـ22% و23% في الأطفال.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الصحة، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.