السيسي يوجه وزيرة الصحة بتدشين مبادرة للكشف على الراغبات في الإنجاب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على الإعداد الجيد لمشروع شركة «ساليو فودز» الضخم في مدينة السادات بالمنوفية، منوها باكتمال المرحلة الثانية للمشروع في أبريل المقبل، بإنشاء مصانع لإنتاج الألبان والجبن.

وأشار الرئيس خلال حضوره حفل المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا المشروع إنتاج وجبات غذائية مدرسية متنوعة طبقا للمعايير وتقدم وفقا لطبيعة وتكوين كل طالب «حتى تحقق الهدف المنشود من تغذية حقيقة».

وتساءل الرئيس: «يا ترى التوعية الصحية في الإعلام جيدة بالنسبة للفتيات أو السيدات الراغبين في الإنجاب؟»، موضحا أن كل عروس مقبلة على الزواج أم ترغب في الإنجاب الثاني عليها أن تجهز نفسها صحيا، وتفحص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليكون مصدر غذاء لطفل يولد جديد.

وطلب الرئيس من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء إلقاء كلمتها في الاحتفالية بضرورة تدشين مبادرة الكشف على الراغبات في الإنجاب: «نشوف محتاجين كشف طبي محتاجين مكملات غذائية أو برنامج صحي معين قبل الإقدام على الحمل عشان نوعي الناس».

وتابع الرئيس: «بقالنا 4 سنين نعمل في هذا المشروع حتى نتصدى لمشكلة تغذية المدارس، بناء الطفل قضية ليست بالهينة وعلينا أن نحول المعرفة إلى ممارسات في ثقافتنا العامة أو في المسلسلات ويتحدث فيها المثقفين على شاشات التليفزيون لتشكيل وعي ورأي عام متفهم لمتطلبات بناء الإنسان».

وأكمل: «في قضايا أهم من الأكل، جيل قوي منأكلوش كويس ويكبر معرض لأمراض وظواهر صحية تشقيه وتحرمه من ممارسة حياة حقيقة، وهذا يقاس به تحضر الأمم».