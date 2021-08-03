توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ الباكستاني

التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، والوفد المرافق له خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية باكستان الإسلامية، برئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، وأكد «العسومي» حرص البرلمان العربي على توطيد العلاقات العربية مع باكستان، في كافة المجالات، خاصة في ضوء الثقل الكبير الذي تتمتع به في محيطها الإقليمي وفي العالم الإسلامي، ومكانتها الكبيرة لدى شعوب الدول العربية.

وفي إطار الرغبة المشتركة في تأطير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وقّع رئيس البرلمان العربي اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، بهدف الاضطلاع بأنشطة ومبادرات برلمانية مشتركة، وتشكيل جمعيات صداقة وتبادل الوفود البرلمانية بين الجانبين، فضلاً عن تنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل الدولية المختلفة، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ بباكستان، حرص واهتمام الجانب الباكستاني بتطوير العلاقات مع البرلمان العربي، داعياً إلى ضرورة وجود استراتيجية موحدة بين الجانبين لدعم القضايا العربية والإسلامية في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية.

وشدَّد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، على أن اتفاقية التعاون المشترك التي جرى توقيعها مع البرلمان العربي، هي خطوة أولى ومهمة نحو تأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين، مضيفاً أن البرلمان الباكستاني يطمح في خطوات أخرى مستقبلاً بين الجانبين لتعزيز وتطوير علاقات الشراكة مع البرلمان العربي، باعتباره المؤسسة الممثلة للشعوب والبرلمانات العربية.