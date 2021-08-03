«الوطن» في سايلو مصر للصناعات الغذائية.. مشروع ضخم لدعم الأمن الغذائي

أجرت «الوطن» جولة ميدانية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، في مشروع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة «شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية» SILO FOODS، التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، تزامنا مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها، وشاهدت منظومة العمل المتكاملة داخل المصنع، مع الاهتمام بميكنة الخطوات الإنتاجية، وتطهير أي فرد قبل دخوله للمصانع والمنشآت التابعة للمدينة، والتي تقع في مدينة السادات في نطاق محافظة المنوفية.

سايلو مصر للصناعات الغذائية: أحدث مدينة صناعية مصرية

وتعد «سايلو فودز» أحدث مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة تعمل بشكل متكامل، وروعي في تخطيطها وتنفيذها ألا يكون هناك حاجة لأي عنصر خارجي في المشروع، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي يعمل عليها «سايلو فودز».

مدينة سايلو فودز تعمل بشكل إلكتروني تماما

واهتمت إدارة المشروع، بأن تعمل المدينة إلكترونيا بشكل شبه كامل، مع تنفيذ شبكة داخلية تنقل الدقيق والقمح عقب طحنه إلى مختلف منشآت المدينة الغذائية بمصانعها الأربعة، وهي مصانع «البسكويت، المكرونة، والمخبوزات»، إضافة إلى وجود مطحن للدقيق، وآخر لتخزين القمح.

ويشتمل مشروع «سايلو فودز» أيضا على مصنع أنشئ خصيصا لتوفير المستلزمات اللازمة لأعمال التغليف، والتي تضم منتجات بلاستيكية وغيرها لـ«العلب»، وغيرها من مستلزمات التغليف، لتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة للتغليف بمختلف أنواعها بواسطة المصنع، حيث قال مسؤولو المشروع: «مبنجبش حاجة من بره غير القمح».

وداخل المدينة الصناعية الغذائية يوجد عدد كبير من صوامع القمح، وهو ما قال عنه مسؤولو المشروع، إنّها تضم 14 صومعة مصممة على أحدث النظم والمعايير العالمية، لتضم كميات تكفي المدينة لمدة 3 أشهر كاملة، واصفين المشروع بأنّه «مشروع استراتيجي متكامل لزيادة نسب الاكتفاء المحلي من منتجات هذا المصنع، باعتبارها إحدى مشروعات الأمن الغذائي المهمة للدولة المصرية».

مصانع «سايلو فودز» لإنتاج المكرونة والنودلز والبسكويت

وتفقد محرر «الوطن» داخل «سايلو فودز»، مصانع إنتاج «البسكويت» و«المكرونة»، ومطحن الدقيق، وعلى العبوات الغذائية المنتجة بواسطة المدينة الغذائية كان مدونا «Q R Code»، والتي ستتيح تتبع المنتجات الخارجة من المصنع، عبر مسح الكود الموجود عليها، بهدف إحكام الجودة للمنتج، وتأكد المواطن من حصوله على منتج سليم وصحي، وغير «مغشوش».

غرفة تعقيم قبل الدخول لمصانع سايلو فودز

ولدى دخولنا إلى مصنع «البسكويت»، المُنفذ على مساحة 47 ألف متر مربع، مررنا بشكل إجباري على «غرفة تعقيم»، وهي الغرفة التي يذهب إليها العاملين قبل الدخول إلى المصنع، وفيها يتم خلع ملابسهم العادية واستبدالها بملابس العمل، مع وجود خزانة لكل عامل لحفظ مقتنياته، ثم يتجه العامل لمنطقة يغسل فيها يده بالماء والصابون بمياه ذات درجة حرارة عالية لضمان تطهير يده، ثم يضع أحذيته داخل أحد الأجهزة، التي تعمل على مسح الحذاء من جميع الاتجاهات وتطهيرها، كي لا تسمح بتسرب الغبار أو أي شيء من خارج المصنع لداخله.

ثم اتجهنا لداخل خط الإنتاج، حيث شاهدنا منظومة عمل إلكترونية متكاملة، مع وجود العمالة لمتابعة سير العمل على النحو المرغوب به؛ حيث جرى استقدام أحدث الماكينات على مستوى العالم في هذا المجال لتحضير الدقيق ليصبح بسكويت أو «ويفر» خلال 30 ثانية فقط، مع خفق الكريمة أو الفراولة التي سيتم وضعها داخل المنتج، وفردها عليه بشكل إلكتروني بالكامل، ثم شاهدنا لدى خروجنا من المصنع شعار موجود على منتجاته، والتي دوَّن عليها: «الدنيا لها طعم جديد».

منتجات مصنع البسكويت في مدينة سايلو فودز

وعن أبرز منتجات مصنع البسكويت؛ فتضم بسكويت «BOO» وهو «مقرمش بالكريمة»، أو ما يُعرف «كريسبي ويڤر مع كريمة الفانيليا»، والذي سيأتي في حجم 45 جراما، وبسكويت «يو يوز- Yo-YOS»، وهو بسكويت «ويڤر بكريمة الفانيليا»، وتضم 3 قطع من البسكويت، وبسكويت «تومور tomorrow»، وهو بسكويت عالي الجودة.

5 خطوط لإنتاج المكرونة والنودلز في سايلو فودز

ثم انتقلنا إلى مصنع «المكرونة»، والذي سيعمل بطاقة إنتاجية تصل حتى 500 طن من منتجات المكرونة المختلفة يوميا، وذلك عبر 5 خطوط إنتاجية يضمها «المصنع»، والذي يُصنف على اعتباره أكبر مصنع لمنتجات المكرونة في مصر، والذي يستغل الطاقة الإنتاجية من المطحن التابع للمشروع، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية قرابة 800 طن من الدقيق يوميا.

وشاهدنا ماكينات تعمل بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل لعامل بشري، وهو ما أوضحه مسؤولو «سايلو فودز»، أنّها أحدث تكنولوجيا في الشرق الأوسط والعالم بمجال تلك الصناعة، والتي تم استقدامها خصيصا من شركات إيطالية وسويسرية.

أبرز منتجات المكرونة من مدينة سايلو فودز

وتضم منتجات مصنع المكرونة «بساطة»، وهي مكرونة مصرية بقمح مصري عالي الجودة، وتُطرح تحت شعار «مكرونة بساطة.. بساطة الأكل المصري»، و«وصفة»، وهي مكرونة بمختلف الأصناف، جاهزة وصالحة للاستخدام في مختلف وصفات الأطعمة المختلفة، و«باليرمو»، وهي مكرونة على الطراز الإيطالي صالحة في مختلف الوصفات، وشعرية سريعة التحضير «نودلز»، وتحمل اسم «كيرلز»، وهو المصنع الوحيد في مصر لإنتاج «النودلز»؛ حسب مسؤولي المشروع.

أما مصنع المخبوزات؛ فيضم خطي إنتاج، أحدهما خط إنتاج مخبوزات عربية، وخط إنتاج مخبوزات أوربية، وتضم نحو 40 منتجا من المخبوزات في المرحلة الأولى من المشروع، وتضم المنتجات العيش الشامي، واللبناني، عيش «ماوي»، وعيش كايزر، وتوست، وغيرها من منتجات المخبوزات.

الهدف من إنشاء مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية

وأوضح مسؤولو المشروع، لـ«الوطن»، أنّ الهدف من إنشاء «سايلو فودز»، هو محاولة تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات التي يعمل عليها المصنع، باعتبارها منتجات تهم قطاع عريض من المواطنين المصريين، وتقليل حجم استيرادنا من تلك المنتجات، وتوفير منتج بأعلى جودة، وبسعر مناسب.