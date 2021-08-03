شعبة المخابز: رغيف العيش يكبد الدولة مبالغ طائلة.. نحاول إنتاجه بمواصفات عالمية

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، إنَّ أصحاب المخابز هم صناع رغيف الخبز ويطبقون توجهات وسياسات الدولة، لافتاً إلى حرص المخابز على الحفاظ على توجهات الدولة وإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات للمواطنين، مضيفًا أنَّ المواطن يحصل على رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش، وفي الوقت ذاته يشتري الخبز السياحي بنفس الوزن ولكن بسعر 100 قرش».

وأوضح رئيس شعبة المخابز، لـ«الوطن»، أن المخابز البلدي تعاني من الركود وتراجع المبيعات وزيادة معدلات الإنتاج وارتفاع الأعباء، لافتًا إلى أن هناك مطالب بتعديل سعر التكلفة في ظل ارتفاع أسعار العمالة ومستلزمات الإنتاج.

بدوره، أشار السيد عبدالعال رئيس شعبة المخابز بغرفة الإسكندرية، إلى أنَّ رغيف الخبز يكبد الدولة مبالغ طائلة من الدعم، ورغم تخفيض وزنه إلا أنَّه الأفضل عالميًا، كما أنَّه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، وتسبب في زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة تليق بالمواطن المصري.

وتابع رئيس شعبة المخابز بغرفة الإسكندرية، لـ«الوطن» إنَّ الدولة ثبتت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش، لمستحقي الدعم طلية السنوات الماضية، رغم ارتفاع الأقماح ومستلزمات الإنتاج عالميًا، مبينًا أنَّ آخر وزن لرغيف الخبز والمطبق حاليًا هو 90 جرامًا.

ونوه «عبدالعال» إلى أنَّه تمّ توحيد الأوزان في جميع أصناف الخبز «المجر، الملدن الطري، الملدن الماو» لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات في جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أي نقصان.